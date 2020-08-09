СМИ: число жертв сильных ливней, обрушившихся на греческий остров Эвбея, достигло шести

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате сильных ливней, обрушившихся в выходные на греческий остров Эвбея и приведших к выходу из русел нескольких рек, затоплению домов в некоторых селах. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Antenna.

Ранее была подтверждена информация о трех погибших, в том числе 8-месячного ребенка. Затем Министерство по делам защиты граждан сообщило, что жертвами стали пять человек, причем три из них погибли при попытке покинуть зону бедствия. Подробностей ведомство не привело. Antenna сообщил теперь об обнаружении спасателями в районе села Амфитеа тела шестой жертвы - 38-летней женщины.

При этом живой была найдена одна из пропавших без вести. Согласно данным Министерства по делам защиты граждан, женщину унесло мощным потоком воды, когда она попыталась выбраться из своего дома в селе Буртзи. Спасатели обнаружили ее в потоке воды, двигавшемся по направлению к морю, и подняли на борт вертолета.

По словам телеканала, пока не известна судьба еще двух мужчин, которые считаются пропавшими без вести.

На Эвбею обрушились с субботы мощнейшие ливни, выпало за 8 часов до 300 мм осадков. Спасатели с помощью катеров и вертолетов доставили 47 человек из затопленной местности в безопасное место.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что в понедельник посетит район стихийного бедствия.