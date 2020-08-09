Прохожие нашли тело подростка за торговым комплексом в Саратове

ТАСС, 9 августа. Следователи начали доследственную проверку после обнаружения в воскресенье тела 13-летнего мальчика за торговым комплексом в Саратове. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе Саратова, тело 13-летнего ребенка. Следователями СК с участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка не обнаружено", - сказано в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинское исследование, чтобы определить причины смерти мальчика. Родителей подростка установили, отмечается в сообщении.

"По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в СК.