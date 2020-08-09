МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Официальный представитель вещающего из Польши телеканала "Белсат" Ирина Славникова задержана в воскресенье в Минске. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Около 19:30 в Минске задержали официального представителя телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову", - говорится в сообщении.

По данным "Белсат", Славникова была задержана на улице, сейчас ее везут в Ленинский РОВД Минска.

Ранее в воскресенье в Минске были задержаны три журналиста телеканала "Дождь", Как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев, они будут отпущены из участка милиции и вернутся домой в самое ближайшее время. Также были задержаны два внештатных репортера, которые сотрудничали с видеоагентством Ruptly (часть международной телевизионной сети RT).

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Согласно данным экзитпола, сделанного по заказу телеканала "Мир" и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.