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В Костромской области обрушилось заброшенное здание

В результате инцидента погиб ребенок

ТАСС, 10 августа. Заброшенное здание обрушилось в поселке Сусанино Костромской области. Погибла 14-летняя девочка, еще один ребенок получил тяжелые травмы, сообщает в понедельник СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области проводится доследственная проверка по факту обрушения в поселке Сусанино конструкции заброшенного строения, в результате которого погибла 14-летняя девочка и тяжело травмирован 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 9 августа подростки гуляли по заброшенному строению, расположенному на окраине поселка. В результате обрушения одной из конструкций строения девочка погибла, мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, ведется поиск очевидцев, устанавливается принадлежность заброшенного строения. По поручению губернатора Костромской области в поселок Сусанино направлены специалисты профильных ведомств.

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