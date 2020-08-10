Правоохранители в Белоруссии подтвердили применение спецсредств против митингующих

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, - отметила она. - Применялись спецтехника и шумовые гранаты".

Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что "события продолжаются". По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.