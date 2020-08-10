Суд в Приморье назначил четыре года колонии водителю большегруза, под которым рухнул мост

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Михайловский районный суд в Приморском крае признал водителя грузового автомобиля, под которым провалился мост через реку Осиновка, виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель матери с ребенком. Как сообщили ТАСС в суде, мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении.

"Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - сообщил представитель суда.

По информации Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, водитель осужден по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Как было установлено, двигаясь на грузовом автомобиле с прицепом и перевозя груз массой не менее 53 тонн, мужчина выехал на автомобильный мост, перед которым был установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу в 20 тонн. В результате произошло обрушение мостовых пролетов, грузовик откатился назад и зажал легковой автомобиль, в котором находились женщина с трехлетней дочерью.