{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восемь населенных пунктов на Сахалине обесточены из-за отключения ЛЭП

Без электричества остались около 38 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Отключение высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в понедельник лишило электричества жителей восьми населенных пунктов на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Отключения затронули потребителей в Буюклы, Ильинском, Леонидово, Макарове, Победино, Поронайске, Смирных и Углегорске", - сообщил собеседник агентства.

По информации компании, вторая предназначенная для этих районов ЛЭП сейчас находится на ремонте. В настоящее время идет процесс ее вывода в рабочее состояние. Тогда потребителей можно будет перевести на нее. Информация о работе социально значимых учреждений пока неизвестна.

Все населенные пункты, которых коснулось отключение, расположены на южной половине Сахалина. Общее количество их населения составляет около 38 тыс. человек.

Теги
РоссияСахалинская область
Суд в Приморье назначил четыре года колонии водителю большегруза, под которым рухнул мост
Ранее в результате инцидента погибли два человека
Читать полностью