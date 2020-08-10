В Тверской области в результате пожара погибли четыре человека

ТАСС, 10 августа. Тела четырех человек, в том числе двоих детей, обнаружены при тушении частного жилого дома в Селижаровском районе Тверской области ночью 10 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"При тушении пожара обнаружены тела четырех человек - мужчины 1961 года рождения, женщины 1986 года рождения и двоих детей 2016 и 2018 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, возгорание произошло около 23:45 мск 9 августа, 04:00 10 августа пожар был ликвидирован, огнем повреждены кровля и внутренняя отделка дома. "В последний раз обход этого дома проводился в июле 2020 года", - отметили в пресс-службе. Причина пожара устанавливается.