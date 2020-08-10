В Приморье в ДТП с бронемашиной погиб мотоциклист

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Столкновение гусеничной бронированной машины и мотоцикла в приморском селе Загородное привело к гибели водителя мотоцикла, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"В селе Загородное произошло столкновение самоходного транспортного средства и мотоцикла "Ирбус". Техникой управлял 20-летний мужчина. По предварительным данным, двигаясь по автодороге "Уссурийск - Загородное" со стороны села Новоникольска в направлении Уссурийска, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом. В результате удара мотоциклист, 36-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель самоходного транспортного средства к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в текущем году не привлекался. Состояние опьянения у него не установлено. Принадлежность техники полиция не уточняет.

Комментарием пресс-службы Восточного военного округа ТАСС пока не располагает.