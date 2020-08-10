{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские Якутии изъяли более 3 кг незаконно добытого золота стоимостью 11,1 млн рублей

Злоумышленники пытались перепродать похищенный драгоценный металл в Красноярске

ТАСС, 10 августа. Сотрудники МВД Якутии изъяли более 3 кг незаконно добытого на территории региона золота стоимостью свыше 11 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД.

В июле этого года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи золота на берегу реки Сунча в Якутии. В ходе расследования дела полицейские установили, что похищенный драгоценный металл злоумышленники пытались перепродать в Красноярске.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в Красноярске был <...> установлен факт попытки незаконного сбыта драгоценного металла, добытого на территории Якутии. Изъято более 3 кг золота россыпью, стоимость которого составляет более 11,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все фигуранты дела.

Теги
РоссияЯкутияКрасноярский край
В Приморье в ДТП с бронемашиной погиб мотоциклист
Инцидент произошел в селе Загородное
Читать полностью