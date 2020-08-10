В Сочинском национальном парке возник природный пожар

ТАСС, 10 августа. Пожар возник в Сочинском национальном парке, граничащем с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Площадь пожара составляет 1 га, сообщила в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

"Десятого августа на территории РФ действовало 115 лесных пожаров на площади 72 984 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 26 пожаров на землях лесного фонда, [в том числе] один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 га (Краснодарский край - <...> "Сочинский национальный парк")", - говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края с 10 по 12 августа действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности - четвертого из пяти существующих классов .

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га создан в 1983 году. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи, расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края. Горные леса покрывают территорию нацпарка более чем на 90%.