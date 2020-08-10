Два человека погибли в ДТП с пятью машинами под Владимиром

ВЛАДИМИР, 10 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, шестеро обращались за медицинской помощью после ДТП с участием пяти легковых автомобилей на трассе Владимир - Муром в Судогодском районе Владимирской области в ночь на 10 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Владимирской области в понедельник.

"9 августа около 23:15 мск на 47-м км автодороги Владимир - Муром в Судогодском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие <…> В результате ДТП два человека погибли. По состоянию на 23:50 мск воскресенья, за медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в полиции, госпитализированы два человека, еще двое направлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с четырьмя другими легковыми автомобилями.