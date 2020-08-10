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Один человек погиб в результате ДТП в Ингушетии

Еще трое пострадали

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Малгобекском районе Ингушетии, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, в том числе подросток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:20 мск в понедельник поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по автодороге Нижние Ачалуки - Зязиков-Юрт. По уточненной информации произошло столкновение двух легковых автомобилей Volkswagen. В результате ДТП в одном автомобиле произошло возгорание, с тяжелыми повреждениями три человека были доставлены в медучреждение, еще один человек погиб", - сказали в пресс-службе.

Среди пострадавших подросток 2005 года рождения. Причины столкновения уточняются.

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