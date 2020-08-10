В водоемах Таймыра зафиксировали четырехкратное превышение ПДК нефтепродуктов

ТАСС, 10 августа. Превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов (ПДК) до четырех раз зафиксировано в водоемах Таймыра после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

"Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоемах составляет до 4 ПДК", - сообщили в министерстве. Отбор проб проводился 24 июля, результаты его стали известны сейчас, сообщили в ведомстве.

Результаты отправлены в территориальные управления Росприроднадзора и Федерального агентства по рыболовству, Енисейское бассейновое водное управление, Красноярскую природоохранную прокуратуру. Отбор проводится министерством совместно с аккредитованной лабораторией Центра реализации природоохранных мероприятий и охраны окружающей природной среды.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.