В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Только для одного из десятков контрагентов было обналичено 18 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15% с каждой транзакции. По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 млн рублей, при этом количество "клиентов" противоправной схемы исчисляется десятками", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"Полицейскими проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Троим фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются", - заключила Волк.