Пятеро подозреваемых в организации незаконной миграции задержаны в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"Установлено, что одно из международных общественных объединений организовало незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территории РФ в нарушение миграционного законодательства. По данному факту управлением по организации дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - сказала она.

По ее словам, в Москве, а также в Московской и Воронежской областях проведено 8 обысков в домах предполагаемых фигурантов уголовного дела. По их результатам обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. "По подозрению в совершении преступления задержаны 5 человек. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Гузь.