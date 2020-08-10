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Взрыв в порту Бейрута

Командующий армией Ливана взял под личный контроль безопасность сотрудников МЧС в Бейруте

Он лично прибыл и осмотрел, как осуществляется охрана госпиталя МЧС

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Безопасность сотрудников МЧС России в Бейруте взята под личный контроль командующего армией Ливана. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель оперативной группировки ведомства Сергей Воронцов.

"С учетом беспорядков, которые проходят в Бейруте, командующим армией Ливана принято решение об усилении охраны группировки МЧС России. Вчера он лично прибыл и осмотрел, как осуществляется охрана госпиталя МЧС", - сказал он.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимают пострадавших. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела восьми человек.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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