В Москве со стрельбой задержали водителя ВАЗа, пытавшегося скрыться от полиции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские со стрельбой задержали раненного водителя ВАЗа, который пытался скрыться от них на машине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника, ночью 10 августа на Чертановской улице сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить для проверки автомашину ВАЗ-21053, водитель которой проигнорировал требования полицейских и продолжил движение. "В ходе преследования нарушителя сотрудники после неоднократных требований остановиться, которые водитель не выполнил и своими действиями угрожал жизни и здоровью граждан, в соответствии с законом "О полиции" произвели несколько выстрелов по автомобилю. На Кировоградской улице автомашина была остановлена, ее водитель, 23-летний мужчина, попытался скрыться, однако был задержан и с огнестрельным ранением госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.