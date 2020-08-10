Бросивший двух сыновей в Шереметьево житель Хабаровского края не признал вину

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который бросил двоих своих маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево, не признал вину. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре в понедельник.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Детей после случившегося вернули их матери.

"Сегодня Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, оставившего своих малолетних детей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево Москвы, а также завладевшего денежными средствами своей знакомой. Вину он не признал", - сказал представитель прокуратуры.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). По версии следствия, обвиняемый похитил 100 тыс. рублей у своей знакомой с помощью мобильного приложения "Сбербанк онлайн". После он выехал с сыновьями из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, откуда вылетел в Москву. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.