Пешеходный тоннель от Курского вокзала в сторону бизнес-квартала "Арма" подтопило

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тоннель, соединяющий Курский вокзал и Нижний Сусальный переулок, подтопило по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"По техническим причинам произошло подтопление тоннеля №3, соединяющего Курский вокзал и Нижний Сусальный переулок. На место происшествия была оперативно направлена бригада для устранения неполадок. Ситуация не повлияла на движение поездов", - сказали в пресс-службе.

В дирекции уточнили, что в связи с произошедшим было организовано перенаправление пассажиропотоков: для прохода пассажиры могут воспользоваться тоннелями №1 и 2. "В настоящий момент вода откачена, проводится уборка", - заключили в пресс-службе.