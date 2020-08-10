В Подмосковье пенсионер напал с топором на лифтера из-за шума от ремонтных работ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пенсионер напал с топором на лифтера в Домодедове из-за того, что шум от ремонтных работ мешал ему спать. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

9 августа в Домодедове возле входной двери в подъезд местный пенсионер топором несколько раз ударил в область головы специалиста, ремонтирующего лифт. "Как в дальнейшем пояснил задержанный, мужчина, проводя ремонтные работы лифта, шумел и не давал ему спать. Кроме этого, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда", - сообщила Врадий.

В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинение ему пока не предъявлено. Пенсионер задержан, идет его допрос. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении.