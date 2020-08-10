В Meduza заявили, что журналист Максим Солопов 10 часов не выходит на связь из Минска

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Редакция Meduza в течение десяти часов пытается связаться со своим корреспондентом в Минске Максимом Солоповым, он не выходит на связь. Об этом ТАСС в понедельник рассказала гендиректор издания Галина Тимченко.

"Пока нет сведений: обзвонили больницы, отделения милиции. МИД России в курсе, посольство тоже. Пока найти не можем, не выходит на связь уже 10 часов", - сказала собеседница ТАСС.

Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сказала, что Солопов был избит.

В воскресенье в Минске были задержаны сотрудники телеканала "Дождь". Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем телеграм-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации". В ночь на понедельник журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов вернулись в Россию.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.