Аэропорты Домодедово и Жуковский проверяются после "минирования" неизвестными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кинологи проверяют здания аэропортов Домодедово и Жуковский после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропортов Домодедово и Жуковский. Сейчас здания проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства. Оба аэропорта работают в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.