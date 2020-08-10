В Волгограде взорвалась цистерна с газом

ТАСС, 10 августа. Цистерна с газом загорелась и взорвалась в Волгограде, пожар произошел на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии на место первого подразделения установлено, что происходит горение цистерны с газом, в связи с чем объявлен второй номер сложности", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в понедельник около 12:40 (11:40 мск).

Группировка по тушению пожара увеличивается.