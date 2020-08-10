В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар

МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. Молния попала в понедельник в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Испании, в результате начался пожар. Об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
⚠️Un rayo ha alcanzado esta mañana un tanque de gasoil, dentro del complejo petroquímico de #Puertollano. La nube de humo se ve desde toda la localidad y se encuentran actuando los medios de extinción del complejo. No hay personas afectadas. #112clm pic.twitter.com/TKJFu78ERb— 112 Castilla-La Mancha (@112clm) August 10, 2020
"Сегодня утром молния попала в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Пуэртольяно, - говорится в публикации. - Облако дыма видно во всем населенном пункте". В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные.
По данным местных СМИ, резервуар принадлежал испанской нефтегазовой компании Repsol.