В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар

МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. Молния попала в понедельник в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Испании, в результате начался пожар. Об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

"Сегодня утром молния попала в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Пуэртольяно, - говорится в публикации. - Облако дыма видно во всем населенном пункте". В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные.

По данным местных СМИ, резервуар принадлежал испанской нефтегазовой компании Repsol.