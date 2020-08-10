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Семь человек пострадали при взрыве газа на заправке в Волгограде

Один из них находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 10 августа. Семь человек пострадали в результате пожара на заправке в Волгограде, сообщил ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"На месте семь пострадавших, один из них в тяжом состоянии, эвакуируется в больницу № 25 скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС о четверых пострадавших, отметив, что все они - пожарные, причем один из них получил ожоги 50% тела.

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 25 рассказали, что одного из пострадавших уже доставили. "Доставили одного из пострадавших, его осматривают врачи, состояние пока неизвестно. Ждем доставку еще троих", - сообщили в больнице.

Сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе поступило около 11:40 мск. Загорелось здание автозаправочной станции и газовоз. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности.

В материал в 12:54 мск внесены изменения - уточняется информация о количестве пострадавших, добавлен комментарий представителя больницы

 

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