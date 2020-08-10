МЧС сообщило о локализации пожара на автозаправке в Волгограде

ТАСС, 10 августа. Пожарным удалось локализовать возгорание газовой цистерны на территории автозаправки в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сейчас объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что горят цистерна с газом и разрушенное здание автозаправочной станции.

"Пламенного горения нет, в целях безопасности пожарные подразделения работают на бронещите, остальной личный состав находится на безопасном расстоянии", - сообщили в МЧС. Борьбу с пожаром ведут 63 человека, задействовано 19 единиц техники.