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МЧС сообщило о локализации пожара на автозаправке в Волгограде

В тушении принимают участие 63 человека, задействовано 19 единиц техники

ТАСС, 10 августа. Пожарным удалось локализовать возгорание газовой цистерны на территории автозаправки в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Сейчас объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что горят цистерна с газом и разрушенное здание автозаправочной станции.

"Пламенного горения нет, в целях безопасности пожарные подразделения работают на бронещите, остальной личный состав находится на безопасном расстоянии", - сообщили в МЧС. Борьбу с пожаром ведут 63 человека, задействовано 19 единиц техники.

 

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