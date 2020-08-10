Трое полицейских, подбросивших наркотики мужчине, отправлены под домашний арест в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение трем сотрудникам полиции, которые подбросили наркотики мужчине в центре Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, полицейские отправлены под домашний арест.

"Трем сотрудникам ОМВД России по району Арбат предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Обвиняемые признали свою вину, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала она.

По словам Ивановой, в конце июня трое полицейских ночью при патрулировании территории вблизи жилого дома по улице Арбатская площадь остановили автомобиль и устроили досмотр находившимся в нем мужчинам. Одному из них они подбросили в рюкзак наркотик. Потерпевшие возмутились действиями полицейских и применили к ним силу, после чего потребовали 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Они дошли до ближайшего банкомата, возле которого получили эту сумму.

"Потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение Главного следственного управления СК по Москве. <...> Следователи в короткие сроки установили и задержали полицейских", - заключила Иванова.