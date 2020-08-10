Помощнику президента Абхазии, протаранившему ворота КПП, ограничили выезд за долги

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба был задержан на посту "Псоу" на российско-абхазской границе из-за действующих в отношении него ограничений на выезд из-за долгов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

В местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как 7 августа внедорожник протаранил ворота контрольно-пропускного пункта "Псоу" на российско-абхазской границе. В российских СМИ появились сведения о том, что за рулем находился помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба, который якобы несколько часов провел на границе, из-за того, что не мог ее пересечь. После он протаранил ворота.

"Гражданин имеет задолженности по уплате штрафов в размере около 300 тыс. рублей и налогов в размере около 600 тыс. рублей. В отношении него законно наложены ограничения на выезд", - сообщили в ведомстве.