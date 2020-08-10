В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 240 тыс. рублей сотрудникам ДПС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники ДПС в Москве задержали водителя, который пытался дать им взятку в 240 тыс. рублей. В его машине найден сверток с наркотическим средством мефедроном, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen в Трикотажном проезде для проверки документов. Водитель нервничал и неохотно отвечал на вопросы, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

"После в патрульном автомобиле мужчина за непривлечение его к ответственности предложил сотруднику ГИБДД денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако он проигнорировал данное предупреждение, положил 240 тыс. рублей в карман передней правой пассажирской двери и вышел из патрульного автомобиля, после чего был задержан", - рассказали в ведомстве.

Вызванная на место следственно-оперативная группа обыскала автомобиль, где был найден сверток с мефедроном весом около 1 грамма.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и о покушении на дачу взятки. Подозреваемый заключен под стражу. Кроме того, на него составили административный протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.