В Сочинском национальном парке потушили природный пожар

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 тыс. кв. м в Сочинском национальном парке, граничащем с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в понедельник.

Пожар начался вечером в воскресенье в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского национального парка, площадь пожара составила 1 га.

"10 августа в 11:00 мск пожар полностью ликвидирован на площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края с 10 по 12 августа действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности - четвертого из пяти существующих классов.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Горные леса покрывают территорию нацпарка более чем на 90%, на территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики.