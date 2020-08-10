В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели подростка на летней подработке

ТАСС, 10 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного инженера сельхозпредприятия в Рязанской области, на котором из-за нарушения требований охраны труда погиб трудоустроенный на лето подросток. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельскохозяйственных предприятий района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2020 года 16-летний юноша с согласия матери был трудоустроен подсобным рабочим на одном из сельскохозяйственных предприятий Скопинского района. 8 августа 2020 года он выполнял производственное задание по очистке нефункционирующего животноводческого комплекса и в процессе работы использовал трактор-погрузчик, хотя не имел на это права. При подъеме и последующем опускании ковша погрузчика юноша оказался зажатым между корпусом кабины и стрелой ковша. От полученной травмы подросток умер на месте происшествия.

По версии следствия, главный инженер предприятия, ответственный за соблюдение правил охраны труда, не обеспечил безопасные условия и соблюдение требований техники безопасности при производстве работ.