Бывшего и.о. главы службы автодорог Крыма приговорили к трем годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма приговорен к трем годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета России.

"Приговором суда города Симферополя мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении 2 лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году и.о. начальника утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки - Левадки, подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с компанией "Сибавтобан" на сумму более 6 млрд рублей.

"При этом он проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей", - отмечается в сообщении. Следствие для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба наложило арест на имущество обвиняемого на сумму 17 млн рублей и на имущество компании "Сибавтобан" на сумму 897 млн рублей. "Причиненный ущерб возмещен в полном объеме", - отмечается в сообщении.