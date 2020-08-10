Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в экстренные службы о "минировании" Тверского и Мещанского районных судов Москвы, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрации судов по электронной почте об угрозе взрыва. На места прибыли экстренные службы для проверки сообщения. Из зданий эвакуировали людей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник были "заминированы" аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. При этом они продолжают работать в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.