На Кубани прекратили дело лжехирурга Алены Верди

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело в отношении обвиняемой в семи эпизодах оказания некачественных услуг хирурга Алены Верди после ее смерти, учитывая позицию потерпевших. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

"Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Верди А. Д., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если оно по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью"). Заслушав в судебном заседании позицию защиты и обвинения, а также мнения потерпевших, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Верди А. Д. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с ее смертью", - сообщили в ведомстве.

В апреле следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего врача-хирурга Алены Верди, которая не получала медицинское образование на территории Российской Федерации. Она обвинялась в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело было направлено в суд на рассмотрение по существу. В июне Верди умерла в Краснодарском крае.