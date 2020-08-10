{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Люберцах загорелись 12 автобусов на площади 150 кв. м

Существует угроза перехода огня еще на 10 автобусов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двенадцать автобусов загорелись в подмосковных Люберцах на площади 150 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Люберцах в поселке Малаховка около дома 3а по Касимовскому шоссе загорелись несколько автобусов. Площадь пожара составляет 150 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, горят 12 автобусов. Также загорелись поддоны на площади 50 кв. м. По словам источника, существует угроза перехода огня еще на 10 автобусов. Ведется тушение пожара.

В новость были внесены изменения (15:33 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска
Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и корреспондент Семен Пегов
Читать полностью