В Люберцах загорелись 12 автобусов на площади 150 кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двенадцать автобусов загорелись в подмосковных Люберцах на площади 150 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Люберцах в поселке Малаховка около дома 3а по Касимовскому шоссе загорелись несколько автобусов. Площадь пожара составляет 150 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, горят 12 автобусов. Также загорелись поддоны на площади 50 кв. м. По словам источника, существует угроза перехода огня еще на 10 автобусов. Ведется тушение пожара.

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