Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Задержанный во время акции протеста в белорусской столице российский военный корреспондент Семен Пегов находится в ГУВД Минска. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

На эту тему

"Нам стало известно, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома", - проинформировал пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске в воскресенье во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и корреспондент Семен Пегов.