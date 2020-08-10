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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и корреспондент Семен Пегов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Задержанный во время акции протеста в белорусской столице российский военный корреспондент Семен Пегов находится в ГУВД Минска. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

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"Нам стало известно, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома", - проинформировал пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске в воскресенье во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и корреспондент Семен Пегов.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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