Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в экстренные службы о "минировании" семи районных судов Москвы, из зданий проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"На сегодняшний день поступили сообщения о "минировании" Тверского, Мещанского, Нагатинского, Тимирязевского, Измайловского, Дорогомиловского и Никулинского судов. По всем сообщениям проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник были "заминированы" аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. При этом они продолжают работать в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.