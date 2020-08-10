Горсуд Петербурга 26 августа рассмотрит жалобу на арест вдовы рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд 26 августа рассмотрит жалобу защиты на арест вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе назначено в Санкт-Петербургском городском суде на 26 августа", - сказал защитник.

Смольнинский районный суд 3 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Кохал на срок до 30 сентября. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что вдвое будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По данным защиты, этого пока не произошло.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.