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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Еще двое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог. Об этом в понедельник журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Предварительно, в 14:20 мск на 52-м км автомобильной дороги Ростов-на-Дону - Таганрог водитель, управляя Volkswagen Transporter, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате столкновения погибли водитель автомобиля Hyundai и два пассажира. Кроме того, пострадал водитель Volkswagen и ребенок 2017 года рождения, находившийся в легковом автомобиле.

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