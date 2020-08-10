Суд в Москве начал рассматривать в закрытом режиме дело младшей из сестер Хачатурян

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, весь процесс пройдет в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Поддержать младшую сестру Хачатурян вновь пришла молодежь (несколько десятков человек). В основном это молодые девушки и парни, которые уверены в невиновности сестер. Они настаивают на оправдании Хачатурян. В настоящее время суд опрашивает свидетелей обвинения и потерпевших.

"Заседание давно началось", - отметили ТАСС в суде.

Ранее адвокат Ярослав Пакулин сообщил, что старшие сестры Хачатурян выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения дела в отношении младшей из сестер. Единственное удовлетворенное районным судом на предварительных слушаниях ходатайство - о рассмотрении дела в составе коллегии трех судей.

Отбор присяжных

Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер с участием присяжных заседателей, их отбор начнется 31 августа. Отбор присяжных будет проводиться в закрытом режиме, однако, как заявил ранее ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер, сам процесс с отобранными присяжными останется открытым. Мосгорсуд также отказался возвращать в прокуратуру их дело и передавать его по подсудности в Бутырский суд Москвы. По словам Липцера, обвиняемым продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий и избран дополнительный запрет на участие в публичных массовых мероприятиях.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. Следствие считает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении.