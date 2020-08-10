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Взрыв в порту Бейрута

Ливанские военные обнаружили еще пять жертв взрыва в Бейруте

Между тем официальных данных об увеличении числа жертв в результате трагедии не поступало

БЕЙРУТ, 10 августа. Ливанские военные нашли и вытащили из-под завалов тела еще пяти погибших при взрыве в порту Бейрута. Об этом со ссылкой на армию Ливана сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

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Между тем официальных данных об увеличении числа жертв в результате трагедии не поступало.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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