В Мордовии пресекли деятельность группы активистов "Таблиги Джамаат"

ТАСС, 10 августа. Деятельность группы активистов запрещенной в РФ международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" пресекли в Мордовии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность группы активистов запрещенной международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" из числа жителей Ромодановского и Лямбирского районов Республики Мордовия. Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в группу входили жители Ромодановского и Лямбирского районов Мордовии, подозреваемые вину признали. При проведении обысков по месту жительства задержанных, а также в мечетях в Саранске, селах Белозерье и Латышовка изъято более тысячи экземпляров религиозной литературы, в том числе внесенной в список экстремистских материалов.