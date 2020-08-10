СМИ: вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 км

ТАСС, 10 августа. Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 5 км. Как сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, за последние три дня он извергался четыре раза.

В понедельник вулкан извергался дважды. Согласно данным местного вулканологического центра, в первый раз столб пепла поднялся на высоту 5 км, во второй - на 2 км. Как отмечает The Jakarta Post, извержения не привели к жертвам или ранениям среди населения. Тем не менее, оно вызвало настороженность у простых индонезийцев и местных властей.