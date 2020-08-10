СМИ: вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 км

ТАСС, 10 августа. Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 5 км. Как сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, за последние три дня он извергался четыре раза.
В понедельник вулкан извергался дважды. Согласно данным местного вулканологического центра, в первый раз столб пепла поднялся на высоту 5 км, во второй - на 2 км. Как отмечает The Jakarta Post, извержения не привели к жертвам или ранениям среди населения. Тем не менее, оно вызвало настороженность у простых индонезийцев и местных властей.
"Люди были вынуждены оставить свои дела из-за пепла, который покрыл толстым слоем окрестности, из-за него же утреннее небо стало похожим на ночное", - сказал глава окружного управления по смягчению вулканических угроз в провинции Северная Суматра. Вулканологи добавляют, что в ближайшее время остров ждет еще больше извержений. В связи с этим местные власти призвали жителей проявлять особую осторожность.
В субботу спустя 14 месяцев Синабунг дважды выбросил столб пепла. Первое за 400 лет извержение этого вулкана произошло в 2010 году. В 2014 году извержение Синабунга привело к смерти 16 человек, в 2016 году погибли семеро жителей.