Суд запретил младшей из сестер Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы в ходе предварительных слушаний по уголовному делу младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщила ТАСС адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко, районный суд также, как и ранее Мосгорсуд в отношении двух старших сестер, дополнительно запретил Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях.

"Меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей сестре продлили еще на предварительных слушаниях. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, участие в публичных массовых мероприятиях", - рассказала адвокат.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд приступил к рассмотрению по существу дела младшей из сестер Хачатурян. Поддержать ее пришли в понедельник несколько десятков человек, которые настаивают на оправдании Хачатурян. В настоящее время суд опрашивает потерпевших.

Как сообщал ранее агентству адвокат Ярослав Пакулин, старшие сестры Хачатурян выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения дела в отношении младшей из сестер. Единственное удовлетворенное районным судом на предварительных слушаниях ходатайство - о рассмотрении дела в составе коллегии трех судей.

Отбор присяжных

Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер с участием присяжных заседателей, их отбор начнется 31 августа. Отбор присяжных будет проводиться в закрытом режиме, однако, как заявил ранее ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер, сам процесс с отобранными присяжными останется открытым. Мосгорсуд также отказался возвращать в прокуратуру их дело и передавать его по подсудности в Бутырский суд Москвы. По словам Липцера, обвиняемым продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий и избран дополнительный запрет на участие в публичных массовых мероприятиях.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. Следствие считает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении.