Полиция Польши задержала мужчину, подозреваемого в краже памятника Рокоссовскому

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Польши задержали мужчину, подозреваемого в краже скульптуры маршала Константина Рокоссовского в городе Легница. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба местной полиции.

"В результате кропотливой оперативной работы и хорошей ориентации в криминальной среде полицейские нашли человека, который мог иметь отношение к данному преступлению. Его задержание было осложнено тем, что этого человека не было по месту жительства и он скрывался от сотрудников полиции. Несмотря на это, полицейские установили местонахождение 34-летнего мужчины", - рассказала журналистам пресс-секретарь легницкой полиции Ягода Экерт. По ее словам, ранее этот мужчина уже был судим за подобные преступления.

"Сотрудники полиции собрали обширные доказательства и доставили мужчину в прокуратуру Легницы, где ему были предъявлены несколько обвинений в так называемом рецидиве. Четыре из них касаются угона автомобилей и автоприцепа с понтоном и аккумулятором. Следующие обвинения касаются кражи латунного памятника Константину Рокоссовскому и повреждения забора на городском кладбище в Легнице. Убытки потерпевших составили около 100 тысяч злотых ($27 тыс.)", - добавила Экерт, подчеркнув, что расследование продолжается и возможны новые задержания.

Прокуратура попросила суд применить к задержанному меру пресечения в виде временного ареста. Суд удовлетворил это ходатайство и арестовал мужчину на три месяца. За кражу со взломом ему грозит до 10 лет лишения свободы, а учитывая прошлые преступления, этот срок может возрасти до 15 лет.

Монумент Рокоссовскому, установленный в польском городе Легница, исчез с постамента в конце июля. На следующий день полиция обнаружила обезглавленный памятник на территории города. Голова найдена не была.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев выразил возмущение произошедшим в Легнице. МИД Польши, комментируя этот инцидент, заявил, что осуждает все акты вандализма.