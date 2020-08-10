Суд взыскал с Шестуна и близких к нему лиц имущество на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Суд по иску Генеральной прокуратуры взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и других близких к нему лиц имущество на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры о взыскании с Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн рублей", - сказал он.

Это уже второй иск об изъятии имущества Шестуна, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Если в первом иске речь шла о 770 объектах недвижимости, в том числе 657 земельных участках, зарегистрированных на 35 физических и юридических лиц, то во втором иске было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. В их числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей кадастровой стоимостью 1 млрд 13,9 млн рублей. В основном земля под дачное строительство.

8 апреля Красногорский суд Подмосковья в полном объеме удовлетворил первый иск Генпрокуратуры России к бывшему чиновнику и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 2 млрд 618 млн рублей.

Дело Шестуна

55-летний Александр Шестун избирался на должность главы Серпуховского района в 2003, 2008 и 2013 годах. Он был арестован 14 июня 2018 года и обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По данным СК, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 млн рублей. Вину он не признает.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск. Расследование дела Шестуна завершено, оно рассматривается в суде.