СК вызвал на допрос муниципального депутата Галямину

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет вызвал на допрос муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

"Мою подзащитную вызвали на допрос в СК 12 августа, в среду. По какому именно уголовному делу будет происходить данное следственное действие пока неясно", - сказал он.

Ранее в отношении Юлии Галяминой было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По версии следствия, в начале июля Галямина разместила в интернете призывы к участию в несогласованном митинге в центре Москвы 15 июля. На него пришли не менее 150 человек. Галямина находится под подпиской о невыезде.

"По этому уголовному делу следствие провело экспертизу текста, размещенного Галяминой, однако мы считаем ее неполной и задали эксперту дополнительные вопросы. Также у моей клиентки изъяли очередной телефон", - отметил Бирюков.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов. Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину она не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.