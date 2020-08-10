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В Забайкалье возбудили дело об убийстве из-за пропажи восьмилетнего мальчика

Местонахождение ребенка неизвестно с 8 августа

ТАСС, 10 августа. Уголовное дело об убийстве возбудили в Забайкальском крае после пропажи восьмилетнего мальчика. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По данным следствия, 8 августа 2020 года восьмилетний ребенок ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся", - сообщает ведомство.

По данным СК, сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 9 августа. Поиски мальчика ведут сотрудники полиции, волонтеры, работники органов местного самоуправления.

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