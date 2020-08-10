Четверо рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в пригороде Томска

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Строительные леса обрушились на рабочих на стройплощадке в микрорайоне Северный парк в пригороде Томска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:20 (15:20 мск) поступило сообщение о том, что в Северном парке на ул. Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании. В результате пострадали четыре человека. Пострадавшие были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадали рабочие, которые, по словам местных жителей, занимались строительством школы.